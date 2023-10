Luis Enrique a transformé cette star du PSG

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique insiste pour que son équipe ait le ballon en permanence. D'ailleurs, le club de la capitale est actuellement le club de Ligue 1 qui cumule le plus de passes par match, dépassant largement ses statistiques de la saison dernière. D'ailleurs, Marquinhos a réalisé un record lors du carton face à Strasbourg.

Le 5 juillet dernier, le PSG a décidé d'installer Luis Enrique sur son banc de touche en lieu et place de Christophe Galtier. Affectionnant le jeu porté vers l'attaque, le technicien espagnol a immédiatement insufflé sa philosophie à ses nouveaux joueurs. Et la mayonnaise a déjà prise, puisque le PSG de Luis Enrique évolue très haut sur le terrain avec une très grosse possession de balle et exerce un contre-pressing très agressif dès la perte du ballon.

Le PSG d'Enrique explose les compteurs

Selon les informations de L'Equipe , le PSG de Luis Enrique a des statistiques impressionnantes cette saison. En effet, les joueurs parisiens ont déjà réussi 6 885 passes . A titre de comparaison, le deuxième club le plus performant, le LOSC, en est à 5 006. Par rapport à l'exercice 2022-2023, le PSG est en hausse de 15,1%. Le PSG de Christophe Galtier ayant cumulé 651 passes par match en moyenne, contre 749 aujourd'hui avec Luis Enrique.

Record de ballons touchés pour Marquinhos avec Enrique

Dans le même temps, Marquinhos est devenu un véritable aimant à ballons cette saison avec Luis Enrique. En effet, le capitaine du PSG en a touché 163 ce samedi après-midi contre le RC Strasbourg (3-0). Un record.