PSG : Surprise, il fait mieux que Mbappé

Amadou Diawara

Etincelant depuis le début de la saison, Lautaro Martinez (26 ans) a déjà inscrit 12 réalisations toutes compétitions confondues avec l'Inter. Alors qu'il inscrit un but toutes les 75 minutes en moyenne, le buteur argentin fait mieux que Kylian Mbappé (PSG, 24 ans) et Erling Haaland (Manchester City, 23 ans) actuellement.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Lautaro Martinez fait le plus grand bonheur de l'Inter depuis plus de cinq ans. D'ailleurs, le buteur de 26 ans est particulièrement performant lors de cette saison 2023-2024.

PSG : Grande nouvelle après le drame ! https://t.co/VEFU1C1zHE pic.twitter.com/NaVtSYED8Y — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

Lautaro Martinez a inscrit 12 buts avec l'Inter

Comme précisé par la Gazzetta dello Sport , Lautaro Martinez a inscrit onze buts en Serie A et une réalisation en Ligue des Champions avec l'Inter lors de cet exercice. En réussite ces derniers mois, l'international argentin marque toutes les 75 minutes avec les Nerazzurri en cette saison 2023-2024. Et même Kylian Mbappé et Erling Haaland ne peuvent pas se vanter d'en faire autant.

Mbappé n'a pas atteint la barre des 10 buts