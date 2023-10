Après le PSG, Messi se lâche sur son avenir

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami l'été dernier. Alors que la saison de sa franchise est terminée, la Pulga a tenu à faire passer un message fort sur les réseaux sociaux, profitant de l'occasion pour confirmer qu'elle ne changera pas de club à l'intersaison.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, la Pulga n'a jamais prolongé. Par conséquent, Leo Messi a fait ses valises l'été dernier pour rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement, et ce, malgré l'opportunité de faire son retour au FC Barcelone ou de tenter une aventure en Arabie Saoudite, à l'instar de Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Karim Benzema.

PSG : Le gros aveu de Mbappé sur Dembélé https://t.co/CtKBKKVzBB pic.twitter.com/vaDqfDL84y — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

«Je suis fier de tout ce que l'équipe a accompli cette saison»

Alors que la saison de l'Inter est désormais terminée, Lionel Messi a dressé le bilan de ses premiers mois à Miami sur son compte Instagram . L'occasion de confirmer qu'il portera toujours les couleurs rose et noir à la reprise. « Je suis fier de tout ce que l'équipe a accompli cette saison. Grâce au travail et aux efforts de chacun, nous avons pu remporter la League Cup. On a donc obtenu le premier titre de l'histoire de l'Inter Miami. Nous avons atteint la finale de l'Open Cup et nous nous sommes même battus pour disputer les play-offs de MLS presque jusqu'au dernier moment » , a écrit le vétéran argentin de 36 ans, avant d'en rajouter une couche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

«Nous continuerons à vivre ensemble des moments incroyables »