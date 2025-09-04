Lucas Chevalier : Une bagarre annoncée au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Doublure de Gianluigi Donnarumma la saison passée au PSG, Matvey Safonov poursuit avec ce statut dans l’ombre de Lucas Chevalier désormais. Et le gardien russe avertit l’ancien joueur du LOSC : il est prêt à se battre pour obtenir un maximum de temps de jeu dans les prochains mois au PSG.

Le PSG a opéré à un changement majeur dans son effectif cet été avec le départ de Gianluigi Donnarumma qui a été envoyé à Manchester City, et le recrutement de Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour assurer sa succession. De son côté, Matvey Safonov reste donc la doublure de luxe dans la hiérarchie des gardiens du PSG, mais l’international russe semble prêt à se bagarrer avec Chevalier pour obtenir du temps de jeu comme il l’a indiqué dans un entretien à Sport Express.

Safonov lance un avertissement à Chevalier « J’ai toujours misé sur la compétition. Mon objectif est de prouver à chaque match et à chaque entraînement que je suis digne de jouer. Si j’en ai l’occasion, j’essaierai de faire mes preuves (…) Ça ne fait aucune différence, c’est une compétition de toute façon. Quelqu’un sera gagnant, quelqu’un perdra. Tout recommence, à zéro (…) Nous avions trois gardiens et je suis resté », indique le gardien russe du PSG.