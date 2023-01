L'OM surclasse le PSG, le Qatar accélère sa révolution

Arthur Montagne

La LFP a divulgué les chiffres des affluences à la mi-saison en Ligue 1. Sans surprise, l'OM domine ce classement. Et pour cause, le stade Vélodrome est de loin le plus grands stades du championnat. Mais nul doute que les chiffres dévoilés par la Ligue devraient renforcer la volonté du PSG de déménager dans une plus grande enceinte.

C'est un record ! En effet, la LFP a dévoilé les chiffres concernant les affluences en Ligue 1. Et à mi-saison, c'est du jamais vu. Au total, plus de 4,5 millions de spectateurs se sont déplacés dans les stades de L1 en 19 journées ce qui représente une augmentation de 12%, soit 555.000 spectateurs en plus par rapport à la même période en 2021-2022. Mais surtout, c'est également 5% de plus qu'à la mi-saison 2019/2020, avant le Covid.

🏟️ Record historique d’affluence dans les stades de @Ligue1UberEats !4,52 millions de spectateurs !23.773 spectateurs par match en moyenne !81% de taux de remplissage !📝 Communiqué ⬇️https://t.co/uRNOsI7UYZ — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) January 24, 2023

L'OM domine largement le classement des affluences

Et le classement est évidemment dominé par l'OM avec une moyenne de 62 449 spectateurs et un taux de remplissage de 94%. Il faut dire que le stade Vélodrome et de loin la plus grande enceinte en Ligue 1. Et cela risque de donner des idées au PSG, deuxième du classement derrière le club phocéen avec une moyenne de 47 667 spectateurs et un taux de remplissage de 99%.

Le PSG va accélérer pour son nouveau stade

En effet, alors que la Mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes, le PSG envisage de construire un nouveau stade qui pourrait atteindre la capacité du Stade Vélodrome. Il faut que le club de le capitale a un taux de remplissage quasi-parfait qui prouve que le PSG pourrait largement se retrouver à guichets fermés dans un stade plus grand. Les 15 000 spectateurs de moyenne de différence avec l'OM devrait ainsi renforcer l'idée que le club parisien a besoin d'une enceinte plus grande afin de poursuivre son expansion d'autant plus que l'OL, qui possède son propre stade, est juste derrière 46 305 spectateurs de moyenne et un taux de remplissage estimé à 80%.