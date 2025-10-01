Les stars du PSG remplacées par un joueur du RC Lens, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande afin de possiblement valider son ticket pour la prochaine Coupe du monde. Mais le sélectionneur de l'équipe de France est confronté à un sacré casse-tête avec notamment les absences de Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui seront peut-être remplacés par un certain Florian Thauvin.

Didier Deschamps est confronté à un sacré casse-tête pour composer sa liste qui sera dévoilée jeudi pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande. Et pour cause, les blessures s'enchaînent en ce début de saison et les deux stars du PSG Désiré Doué et Ousmane Dembélé seront absents, tout comme Randal Kolo Muani et Rayan Cherki.

Thauvin pour remplacer Dembélé et Doué ? Par conséquent, Didier Deschamps va devoir trouver les joueurs pour accompagner les habitués Michael Olise, Kylian Mbappé, Marcus Thuram et Bradley Barcola. Dans cette optique, Hugo Ekitiké et Kingsley Coman seront probablement convoqués, mais surtout, selon Le Parisien, Florian Thauvin pourrait également faire son grand retour en Bleus. Le champion du monde 2018 réalise un début de saison très intéressant avec le RC Lens où il a signé cet été.