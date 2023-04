«Les murs ont tremblé» : Mbappé se lâche, le PSG pique une colère noire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En publiant sa vidéo pour la campagne de réabonnement, le PSG n'imaginait pas une telle polémique. Quelques heures après sa diffusion, Kylian Mbappé, mis en avant dans cette vidéo, exprimait son mécontentement sur les réseaux sociaux. Une polémique, qui aurait, aussi, provoqué la colère des dirigeants parisiens, notamment de Nasser Al-Khelaïfi.

Soucieux de préserver son image, Kylian Mbappé a laissé éclater sa colère après la publication d'une vidéo pour la campagne de réabonnement du PSG. Mis en avant, le joueur français n'aurait pas été prévenu par son club. « À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur » assure le joueur sur Instagram. Afin d'apaiser les tensions, Nasser Al-Khelaïfi aurait téléphoné au clan Mbappé ce jeudi. Discret depuis plusieurs mois, le président du PSG a exprimé son mécontentement en interne et apporté son soutien à la star selon Bruno Salomon.





Le PSG sort enfin du silence pour Mbappé https://t.co/6rTrjOmwDA pic.twitter.com/xr8VQEk4em — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« La terre a tremblé du côté du PSG, les murs aussi »

« La terre a tremblé du côté du PSG, les murs aussi. Comme nous l’a dit une source, on se serait bien passé d’un truc pareil au vu de l’état sportif du club actuellement. Le PSG et le clan Mbappé se sont retrouvés autour du téléphone pour discuter, expliquer les positions. Et le PSG a présenté ses excuses au clan Mbappé. Mbappé ne veut pas être au centre de la vidéo. Il était prévu que trois joueurs prennent la parole » a déclaré le journaliste de France Bleu dans un entretien accordé à L'Equipe du Soir.

Galtier tente d'éteindre l'incendie