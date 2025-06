«Les deux meilleurs joueurs du monde» annoncés au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est gâté sur les côtés de la défense. Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont réalisé une saison exceptionnelle, marqué par des progrès impressionnants. Sur sa chaîne Youtube, l'ancien journaliste Pierre Ménès a voulu rendre hommage à ces deux joueurs, qui font partie des meilleurs au monde à leur poste.

« Les deux meilleurs latéraux du monde »

« On peut dire que Nuno Mendes et Hakimi sont les deux meilleurs latéraux du monde parce que cette saison, tout le monde pensait que Mendes avait des qualités de contre-attaquant, mais beaucoup remettait en cause son rendement défensif. Mais cette année, il a bouffé Salah, Saka, et ce dimanche Yamal. C’est un joueur qui a fait des progrès offensifs épatants » a déclaré Ménès.