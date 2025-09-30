Les catastrophes s'enchainent, le PSG lâche une réponse cash !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, les catastrophes s’enchaînent au PSG. L’effectif parisien est décimé par les blessures. Les Rouge-et-Bleu seront notamment privés d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos pour le choc de ce mercredi contre le FC Barcelone. La formation parisienne s’est néanmoins montrée très claire face à la situation.

«On a un effectif très important» « Que changent les nombreuses absences pour le PSG ? Ça ne change pas beaucoup. Ce sont des joueurs très importants pour nous, mais ça ne va pas changer beaucoup. On a un effectif très important. Des joueurs sont prêts pour jouer ce type de match et le coach va choisir qui est le meilleur pour jouer demain. On a un effectif pour gagner face au Barça et on est prêt pour ça » a confié Achraf Hakimi en conférence de presse ce mardi.