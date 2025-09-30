Lamine Yamal : Le plan du PSG est dévoilé !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà défini un plan pour battre Lamine Yamal et sa bande en Catalogne. Luis Enrique a fait clairement savoir ce qu’il attendait de son équipe face aux hommes d’Hansi Flick.

Le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des champions. Ce choc est naturellement très attendu sur la scène européenne, puisqu’il oppose deux prétendants à la victoire finale. Luis Enrique sera d’ailleurs privé de plusieurs éléments importants, comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia, pour affronter Lamine Yamal et sa bande.

«L'objectif sera d'avoir le ballon comme d'habitude» L’entraîneur du PSG a d’ailleurs révélé son plan pour battre le FC Barcelone ce mercredi soir. « Normalement, on fait l'exercice d'anticiper ce que va être le match. Demain, je pense que l'objectif sera d'avoir le ballon comme d'habitude mais ce sera difficile avec des joueurs comme Pedri, De Jong, Cubarsi et Yamal. Mais on va essayer » a confié Luis Enrique face aux médias du PSG, dans des propos rapportés par RMC Sport.