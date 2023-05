L’entraîneur du PSG recalé, il crie au scandale

La rédaction

Malgré la réussite du PSG en championnat, Christophe Galtier n'a pas retenu parmi les cinq techniciens nommés pour le trophée UNFP de meilleur coach de la saison. Un choix qui a suscité l'incompréhension et la colère de Raymond Domenech, président du syndicat des entraîneurs. Sollicité ce mardi soir, le club parisien n'a pas souhaité commenter cette décision.

Sauf énorme catastrophe lors des prochaines journées de championnat, Christophe Galtier devrait remporter le titre de champion de France avec le PSG. Mais ce sacre attendu et annoncé ne lui a pas permis de figurer parmi les cinq techniciens nommés pour le trophée UNFP de meilleur coach de la saison. Franck Haise (RC Lens), Igor Tudor (OM), Pascal Gatien (Clermont), Philippe Montanier (Toulouse) et Paulo Fonseca (LOSC) ont été cités avant lui. Questionné par L'Equipe , le PSG n'a pas souhaité lancer une nouvelle polémique et commenté cette nouvelle, mais s'interroge, tout de même, sur la « pertinence de ce choix ».

« C’est surprenant et quelque part aussi injuste »

Président de l'Unecatef, Raymond Domenech n'a pas mâché ses mots dans les colonnes du quotidien sportif. « C’est surprenant et quelque part aussi injuste. Même si Christophe possède la meilleure équipe, être champion n’est pas aussi simple que ce que les gens pensent. Il lui a fallu gérer ses stars, dans une saison particulière avec la Coupe du monde au milieu. Cela n’a rien d’évident » a lâché l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

« C’est une plaisanterie »