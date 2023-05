Incroyable, Neymar déclenche un énorme clash au PSG

Pierrick Levallet

Rien ne va plus entre le PSG et le Collectif Ultras Paris. Mercredi dernier, le groupe de supporters parisiens a pris la décision de cesser ses activités dans les tribunes du Parc des Princes. Plusieurs choses ont poussé les ultras à faire ce choix. Neymar serait notamment indirectement impliqué dans ce clash entre le CUP et le PSG.

La fin de saison du PSG est plutôt mouvementée. Alors que le titre de champion de France lui tend les bras, le club de la capitale est en froid avec ses supporters. Mercredi dernier, le Collectif Ultras Paris (CUP) a acté l’arrêt temporaire de ses activités dans les tribunes du Parc des Princes. Cette décision découle de plusieurs facteurs.

La folle demande du clan Neymar qui va rendre fou le PSG https://t.co/76yRcSc9IA pic.twitter.com/MHujRNAqt6 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

C'est la guerre entre le CUP et le PSG

Dans un communiqué, les ultras du PSG avaient critiqués la situation et les résultats de la formation parisienne. « Les derniers évènements et l'état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c'est la meilleure et unique solution susceptible de préserver un avenir commun » pouvait-on également lire. Mais il y aurait une autre raison.

Neymar indirectement impliqué ?