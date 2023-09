L’entraîneur du PSG calme le jeu pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son remarquable doublé vendredi soir, Kylian Mbappé n'a pu éviter la défaite du PSG à domicile, face à l'OGC Nice. Le capitaine de l'équipe de France a, une fois de plus, été l'un des rares à surnager côté parisien, mais Luis Enrique refuse d'évoquer une dépendance Mbappé.

Le PSG a concédé sa première défaite de la saison vendredi soir contre l'OGC Nice au Parc des Princes (3-2), au terme d'une performance plutôt volontaire mais en affichant beaucoup trop de lacunes défensives sur les trois réalisations inscrites par les Aiglons. Seul Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a vraiment semblé à la hauteur côté PSG.

Le PSG n’avait aucune chance pour ce pote de Mbappé https://t.co/2KmGxAqVvj pic.twitter.com/uNdUxqM6br — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Le carton Mbappé

Déjà auteur de 7 buts en 4 apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison, Kylian Mbappé porte le secteur offensif du PSG quasiment à lui tout seul, et rappelle donc à quel point il demeure indispensable dans cette équipe après avoir pourtant frôle la rupture avec ses dirigeants durant l'été.

« Ça fait partie de son ADN »