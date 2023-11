Le vestiaire du PSG est aux anges après ce transfert

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé a débarqué au PSG à la dernière intersaison, sept ans après son départ de Rennes et semble totalement métamorphosé. Marié et père d’un enfant depuis un an, Dembélé ferait preuve d’une maturité soulignée à l’unanimité chez ses proches et ses coéquipiers. Le vestiaire serait même sous le charme.

Elle semble bien loin la face cachée d’Ousmane Dembélé qui se manifestait de temps en temps au FC Barcelone lorsqu’il s’en prenait verbalement et ouvertement aux journalistes espagnols, ou bien aux arbitres et sans oublier les adversaires également. Depuis 2021, le champion du monde tricolore est marié et est devenu papa l’année dernière comme Le Parisien le souligne dans ses colonnes du jour.

Dembélé fait un tabac au PSG !

A quelques heures du choc en Ligue des champions opposant le PSG à Newcastle, Le Parisien a confié qu’on trouvait Ousmane Dembélé changé et plus mature que ce soit au sein de son entourage personnel, mais aussi professionnel. Dans le vestiaire, Dembélé serait particulièrement apprécié en raison de son respect de la hiérarchie déjà établie avant son transfert au Paris Saint-Germain à la dernière intersaison, mais également pour ses qualités humaines reconnues.

«Difficile de ne pas l’aimer»