Le salaire problématique dans le vestiaire du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2029 avec le PSG, Nuno Mendes a prolongé en février dernier. Malgré différentes rumeurs de départ, le Portugais a donc choisi de continuer l'aventure avec le club de la capitale. Un nouveau contrat qui a d'ailleurs permis à Mendes de revoir son salaire à la hausse et de régler un gros problème par la même occasion.

Elément clé du PSG de Luis Enrique, Nuno Mendes était loin d'être le plus heureux il y a quelques mois de cela. Quel était alors le problème pour le Portugais ? En plus de l'aspect sportif avec Luis Enrique, la question économique était aussi un sujet sensible étant donné que Mendes était l'un des salaires les plus faibles du PSG avant sa prolongation.

« Il y a des titis qui gagnaient quasiment comme lui ou plus que lui » Comme expliqué par Fabrice Hawkins, le salaire de Nuno Mendes au PSG a été un véritable problème. Pour Colinterview, le journaliste de RMC a fait savoir : « Il y avait une grosse frustration de la part de Nuno Mendes, en plus d’avoir un salaire très faible. Il avait vraiment un salaire faible Mendes, il y a des titis qui gagnaient quasiment comme lui ou plus que lui. Donc quand on est titulaire indiscutable, qu’on est l’un des meilleurs latéraux au monde, ça fait un peu mal ».