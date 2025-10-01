Le salaire problématique dans le vestiaire du PSG !

Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2029 avec le PSG, Nuno Mendes a prolongé en février dernier. Malgré différentes rumeurs de départ, le Portugais a donc choisi de continuer l'aventure avec le club de la capitale. Un nouveau contrat qui a d'ailleurs permis à Mendes de revoir son salaire à la hausse et de régler un gros problème par la même occasion.
Elément clé du PSG de Luis Enrique, Nuno Mendes était loin d'être le plus heureux il y a quelques mois de cela. Quel était alors le problème pour le Portugais ? En plus de l'aspect sportif avec Luis Enrique, la question économique était aussi un sujet sensible étant donné que Mendes était l'un des salaires les plus faibles du PSG avant sa prolongation.
« Il y a des titis qui gagnaient quasiment comme lui ou plus que lui »
Comme expliqué par Fabrice Hawkins, le salaire de Nuno Mendes au PSG a été un véritable problème. Pour Colinterview, le journaliste de RMC a fait savoir : « Il y avait une grosse frustration de la part de Nuno Mendes, en plus d’avoir un salaire très faible. Il avait vraiment un salaire faible Mendes, il y a des titis qui gagnaient quasiment comme lui ou plus que lui. Donc quand on est titulaire indiscutable, qu’on est l’un des meilleurs latéraux au monde, ça fait un peu mal ».
« Dans un vestiaire, le salaire ça compte énormément »
« Dans un vestiaire, le salaire ça compte énormément. Il y avait une forme de frustration de Mendes, de se sentir pas suffisamment considéré à ce niveau là et puis il y avait un problème de poste ou d’utilisation où il estimait qu’il n’apportait pas suffisamment et qu’il ne pouvait pas développer la pleine capacité de son potentiel car généralement il était plutôt dans les 3 de derrière », a-t-il ajouté sur le cas Nuno Mendes.