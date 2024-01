Le Qatar a un plan, la mairie de Paris contre-attaque

Jean de Teyssière

Le dossier du stade du PSG est compliqué depuis plusieurs mois. La mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes au Qatar et le Qatar souhaite ainsi partir pour construire son propre stade. Mais ce vendredi, la mairie de Paris s'est réunie pour discuter de ce sujet épineux et a conforté sa position, tout en rappelant le PSG qu'un contrat le liait avec la ville pour le Parc des Princes jusqu'en 2043.

Le Parc des Princes sera-t-il vendu au PSG ? Pour le moment, la situation semble être au point mort. La mairie de Paris se refuse toujours à vendre l'enceinte et le PSG réfléchi à d'autres opportunités, comme construire son propre stade...

«Que le PSG parte du Parc des Princes ? Ce n’est pas possible, ce n’est pas probable»

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris a répondu aux questions des journalistes à la sortie de la réunion qui s'est tenue à l'Hôtel de Ville au sujet du Parc des Princes : « Que le PSG parte du Parc des Princes ? Ce n’est pas possible, ce n’est pas probable. Avant il y avait la rumeur du stade de France, ce n’est pas possible. La construction d’un nouveau stade de 70.000 ou 100.000 places, je ne crois pas non plus que ce soit possible. »

PSG : Mbappé avait tout prévu pour cette révolution ! https://t.co/CQoDTI1Ypw pic.twitter.com/f5oNF0z3Sl — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

«Ils ne peuvent pas partir de façon anticipée, ni résilier»