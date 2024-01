PSG : Le Qatar veut acheter «un monument», il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, la tension monte entre le PSG et la Mairie de Paris. En cause, la vente du Parc des Princes que le club de la capitale souhaite acquérir. Mais pour le moment, Anne Hidalgo refuse d’envisager cette option. Une position validée par Daniel Riolo qui estime que l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud doit rester à la Ville de Paris.

La bataille fait rage entre le PSG et la Mairie de Paris. Bien décidé à devenir propriétaire de son stade, le club de la capitale envisage le rachat de son enceinte historique. Mais la Ville de Paris n'est pas du même avis. « En tant qu’élu parisien, je m’opposerais à la vente du Parc des Princes, que ce soit au Qatar ou à d’autres intérêts privés ! », avait notamment soufflé David Belliard, adjoint de la Maire de Paris. Et pour Daniel Riolo, cette position est parfaitement normale, le Parc des Princes étant un monument de la ville.

«C’est un monument de la ville de Paris»

« On n’a pas à vendre le Parc des Princes à qui que ce soit. C’est un monument de la ville de Paris. C’est une enceinte magnifique et originale. Il n’y a pas de raison que ce bout de patrimoine français et de la ville de Paris soit vendu à qui ce que ce soit. Ça n’a rien à voir avec le Qatar. Qu’on fasse une concession sur plusieurs années, aucun soucis. La propriété doit être à la ville de Paris », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot .

Le PSG envisage toutes les options