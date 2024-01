PSG : Mbappé avait tout prévu pour cette révolution !

La rédaction

Depuis leurs arrivés au PSG cet été, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos peinent à s'imposer sur le front de l'attaque. Un criant manque de rendement qui a forcé Luis Enrique a repositionné Kylian Mbappé en pointe depuis plusieurs semaines. Séduisant au poste de numéro 9 en début de saison avant sa blessure, Marco Asensio est pressenti pour reprendre le flambeau. En tout cas, Kylian Mbappé en est convaincu depuis un bon moment.

Ce n'est pas nouveau, Luis Enrique aime créer la surprise. Alors qu'il s'est offert deux attaquants de pointe (Kolo Muani et Ramos) contre un chèque avoisinant les 170M€ cet été, le technicien espagnol ne semble déjà plus trop compter sur eux. Et pour cause, depuis cette fameuse deuxième période contre Newcastle (1-1) en Ligue des champions le 28 novembre dernier, l'entraîneur du PSG a décidé de repositionner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque parisienne.

Asensio prochain numéro 9 titulaire ?

Mais Luis Enrique pourrait bien revoir ses plans prochainement. Bien qu'il ait effectué un retour à la compétition compliqué après sa grosse à un pied avec la sélection espagnole courant septembre, Marco Asensio, qui a enchaîné les bonnes bonnes prestations en pointe en début de saison, pourrait en effet rebattre les cartes.

Mbappé avait tout prévu pour Asensio