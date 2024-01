PSG : Clash avec Hidalgo, le Qatar a tout prévu

Jean de Teyssière

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG se heurte au refus d'Anne Hidalgo et de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au Qatar, propriétaire du PSG. Le club parisien est donc obligé de réfléchir à d'autres solutions pour mettre à bien son ambition de bénéficier d'un stade plus grand que l'enceinte actuelle (48.000 places). Récemment, la solution de la construction d'un nouveau stade sur la commune de Montigny-le-Bretonneux a surgi, même si c'est une option qui a débuté il y a un an.

Le Parc des Princes, antre du PSG depuis 1970 ne compte que 48.000 places et n'est pas digne, selon les dirigeants qataris, d'un grand club européen. Il suffit de regarder la capacité des stades des autres grands clubs européens pour se faire une idée des changements à apporter.

Un nouveau stade proche de Paris ?

Devant les multiples refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au PSG, le club doit se résigner à trouver une autre solution et celle menant à la construction de son propre stade semble être la plus évidente. Après avoir retiré sa candidature de rachat du Stade de France, la piste menant à un terrain situé dans la commune de Montigny-le-Bretonneux, à 22 kilomètres à l'ouest de Paris prend de l'épaisseur. Un stade de 70 000 places pourrait ainsi voir le jour.

Les discussions ont commencé il y a un an