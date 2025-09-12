Le PSG vire un gros joueur : Il règle ses comptes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré définitivement du PSG à Fenerbahçe cet été alors qu'il n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar n'a pas forcément compris pourquoi il avait été mis sur le côté subitement après sa blessure en début d'année 2024. Le robuste défenseur slovaque se livre sans détour sur son départ du PSG.

Recruté libre par le PSG à l'été 2023 alors qu'il était arrivé au terme de son contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar a d'abord été un titulaire indiscutable de Luis Enrique avant de subir une blessure qui a tout changé. Le défenseur central slovaque n'est ensuite plus jamais apparu comme un premier choix pour le coach espagnol du PSG, et il vient d'ailleurs d'être définitivement vendu cet été à Fenerbahçe.

Skriniar balance tout sur le PSG Interrogé cette semaine en rassemblement avec la Slovaquie, Skriniar a livré les coulisses de son départ : « À mon arrivée, pendant les six premiers mois, j'ai joué tout le temps. Gigio et moi étions les deux joueurs ayant joué le plus de minutes. Puis, lors du premier match en janvier, en Trophée des Champions, je me suis blessé à la cheville. J'ai été absent quatre mois, et à mon retour en fin de saison, le coach a pris la décision pendant la préparation estivale de ne pas compter sur moi. C'était une surprise pour moi, car deux semaines auparavant, tout était différent et tout le monde parlait de moi différemment. Puis, du jour au lendemain, tout a changé. Mais c'est le football… », confie l'ancien joueur de l'Inter.