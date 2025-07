Le PSG sur TF1, il jubile malgré la polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est donc ce dimanche soir que le PSG dispute sa finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Une rencontre qui sera à suivre sur DAZN, mais également sur TF1. Cette dernière a récupéré les droits de diffusion du match du club de la capitale. Et même si cela a été à l’origine d’une polémique avec l’équipe de France féminine à l’Euro, Bixente Lizarazu se réjouit de pouvoir commenter le PSG.

Initialement, ce dimanche soir, TF1 devait diffuser la rencontre de l’Euro féminin entre l’équipe de France et les Pays-Bas. Mais voilà que le programme a été chamboulé suite à la qualification du PSG en finale de la Coupe du monde des champions. Finalement, on retrouvera les joueurs de Luis Enrique face à Chelsea sur TF1 tandis que Sakina Karchaoui et ses coéquipières, d’abord transférées sur TMC, disputeront leur rencontre sur France 2.

« Avec Grégoire Margotton, on est très gâtés » Place donc à PSG-Chelsea ce dimanche soir sur TF1. Une finale de Coupe du monde des clubs qui sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Pour Le Parisien, le champion du monde 98 s’est d’ailleurs réjouit d’une telle opportunité : « Est-ce un plaisir pour moi de commenter cette finale du PSG à la Coupe du monde des clubs ? Tout le monde se bat pour avoir les droits. Et nous, avec Grégoire Margotton, on est très gâtés. Bien sûr, j’aurais adoré faire la finale de la Ligue des Champions. Mais avec TF1, on a quand même de super événements. Et là, on va faire la finale de la Coupe du mondes des clubs. Il y a de quoi être heureux. Et je suis très content parce que ce que réaliser Paris depuis 2025, c’est exceptionnel ».