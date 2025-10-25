Le PSG sort du silence après un coup historique !

Aujourd'hui, le PSG est bien plus qu'un simple club de football. Depuis l'arrivée des Qataris, la formation parisienne a décidé de s'étendre vers de nombreuses disciplines et ça vaut également pour l'esport. Le PSG a d'ailleurs été l'un des premiers clubs de football à investir ce milieu. Un coup historique dicté par une stratégie bien précise.
Désormais, nombreux sont les clubs de football, à travers le monde, à avoir une section esport. C'est le cas du PSG et ce depuis plusieurs années maintenant. Le club de la capitale a d'ailleurs été l'un des premiers à rejoindre cette discipline, s'impliquant notamment sur différents jeux à l'instar de League of Legends. Le PSG avait d'ailleurs une idée derrière la tête en décidant de se lancer dans l'esport.
« L'e-sport offre un moyen différent de toucher ce type de public »
Alors que le PSG a donc été l'un des premiers clubs de football à se lancer dans l'esport, c'était visiblement bien réfléchi. En effet, pour Esports News UK, Nadia Benmokhtar, directrice de la diversification et du merchandising au PSG, a expliqué ce coup historique : « Il s'agit d'élargir l'audience sur différents points de contact, d'accroître la visibilité de la marque et également de diversifier cette audience, car nous voulons cibler des personnes qui ne sont pas particulièrement fans de football au début. Mais avec l'e-sport, on peut créer un autre type de connexion. Nous savons que c'est un marché très engagé. C'est aussi un moyen de cibler différents territoires. Prenons l'exemple du PSG : le championnat français est peu visible en Asie. On peut donc dire que l'e-sport offre un moyen différent de toucher ce type de public ».
« L'objectif est de diversifier le public en entrant sur le marché moderne et technologique »
« Cela fait donc partie intégrante de la stratégie du club. Nous sommes un club multi-sports. Nous proposons du football, bien sûr, masculin, mais aussi du football féminin, du handball, du judo, et l'e-sport est considéré comme une véritable section sportive du club. Mais notre objectif est clair : être au PSG, le club de la nouvelle génération. C’est notre positionnement de marque. Et qui dit nouvelle génération, dit évidemment gaming. La particularité du PSG, c'est que nous osons parfois plus que d'autres clubs. Et lorsque nous nous sommes lancés dans l'e-sport en 2016, nous avons été le premier club à être présent non seulement sur FIFA, ce qui était la passerelle naturelle, mais aussi sur tous les jeux. Car nous avons décidé que si nous nous lancions dans l'e-sport, nous devions cibler les grands jeux avec un large public. Et nous avons été le premier club de football à faire porter son maillot sur scène pour League of Legends et Dota. C'est là que nous nous distinguions un peu. Mais oui, l'objectif est de diversifier le public en entrant sur le marché moderne et technologique », a poursuivi Nadia Benmokhtar à propos de la stratégie du PSG.