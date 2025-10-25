Le PSG sort du silence après un coup historique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, le PSG est bien plus qu'un simple club de football. Depuis l'arrivée des Qataris, la formation parisienne a décidé de s'étendre vers de nombreuses disciplines et ça vaut également pour l'esport. Le PSG a d'ailleurs été l'un des premiers clubs de football à investir ce milieu. Un coup historique dicté par une stratégie bien précise.

Désormais, nombreux sont les clubs de football, à travers le monde, à avoir une section esport. C'est le cas du PSG et ce depuis plusieurs années maintenant. Le club de la capitale a d'ailleurs été l'un des premiers à rejoindre cette discipline, s'impliquant notamment sur différents jeux à l'instar de League of Legends. Le PSG avait d'ailleurs une idée derrière la tête en décidant de se lancer dans l'esport.

« L'e-sport offre un moyen différent de toucher ce type de public » Alors que le PSG a donc été l'un des premiers clubs de football à se lancer dans l'esport, c'était visiblement bien réfléchi. En effet, pour Esports News UK, Nadia Benmokhtar, directrice de la diversification et du merchandising au PSG, a expliqué ce coup historique : « Il s'agit d'élargir l'audience sur différents points de contact, d'accroître la visibilité de la marque et également de diversifier cette audience, car nous voulons cibler des personnes qui ne sont pas particulièrement fans de football au début. Mais avec l'e-sport, on peut créer un autre type de connexion. Nous savons que c'est un marché très engagé. C'est aussi un moyen de cibler différents territoires. Prenons l'exemple du PSG : le championnat français est peu visible en Asie. On peut donc dire que l'e-sport offre un moyen différent de toucher ce type de public ».