Le PSG sanctionne Mbappé, une plainte est déposée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, l’UNFP a déposé une plainte contre X à Paris pour s’attaquer aux clubs qui n’hésitent pas à mettre en place des "lofts" pour inciter un joueur à prolonger ou partir. Une situation dans laquelle s’est notamment retrouvé Kylian Mbappé l’été dernier comme le rappelle le syndicat des joueurs.

L’été dernier, Kylian Mbappé a rejoint la longue liste des joueurs placés dans un "loft", et ce malgré son rôle majeur au sein du PSG. Une pratique qui consiste à mettre délibérément à l'écart certains joueurs pour les pousser à accepter un transfert vers un autre club ou bien apposer sa signature sur un nouveau bail. Kylian Mbappé a quant à lui résisté, tout en trouvent un accord avec le PSG pour le gel de certaines primes, permettant à son club de s’y retrouver en cas de départ libre à l’issue de la saison. Ce mardi, l’UNFP a décidé de contre-attaquer pour défendre les joueurs se trouvant dans cette situation, prenant notamment l’exemple de Kylian Mbappé au PSG.



Mercato : PSG, Real Madrid… Mbappé va lâcher une annonce https://t.co/WPmWexVTV7 pic.twitter.com/Y01cGvfz7p — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

« Ces agissements peuvent donc constituer des infractions pénales »

L'Union nationale des footballeurs et footballeuses professionnels a porté plainte contre X mardi à Paris, accusant de harcèlement moral et d'extorsion les clubs ayant recours au "loft" pour faire pression sur un joueur. « Ces pratiques, très largement répandues – 180 joueurs depuis le début de la présente saison -, sont même revendiquées par les clubs, qui n’hésitent plus à avoir recours à des moyens de communication sophistiqués pour parachever l’ostracisation des joueurs concernés. Ces agissements sont en France contraires à la Charte du Football, au droit du travail, et peuvent donc constituer des infractions pénales », explique l’UNFP dans un communiqué, accusant notamment la FIFA d’aider le club employeur à se placer « en position dominante » face aux joueurs.

Les cas sont nombreux