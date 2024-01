PSG : Luis Enrique réagit au départ d’une star

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement à la CAN avec la sélection du Maroc, Achraf Hakimi est l’un des grands absents du moment pour le PSG, alors que le latéral droit a réussi à se rendre indiscutable cette saison. Malgré tout, Luis Enrique relativise sur ce départ d’Hakimi et semble même agacé des interrogations du journaliste à ce sujet.

Le PSG a rendu une belle copie dimanche soir pour son déplacement sur la pelouse du RC Lens en championnat (2-0), et ce malgré l’absence d’Achraf Hakimi. Le latéral droit parisien, qui est parti disputer la CAN avec sa sélection du Maroc, a été remplacé à son poste par Warren Zaïre-Emery, et cette absence n’est pas forcément préjudiciable au PSG selon Luis Enrique.

Enrique s’agace sur le cas Hakimi

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, l’entraîneur du PSG a même semblé agacé par une question sur l’absence d’Hakimi : « Et Kang-in Lee non ? Et Kimpembe, et Nuno Mendes non ? Et Skriniar ? Je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça. J’ai une responsabilité en tant qu’entraîneur de tirer le meilleur des joueurs, des joueurs que j’ai là. Hakimi fait partie des meilleurs ailiers droit au monde, il a fait d'excellents matches mais là il joue avec sa sélection », lâche l’entraîneur du PSG.

« Un joueur clé, mais… »