Le PSG sacré : Le terrible aveu à la télévision

Pour la première fois de son histoire, le PSG a soulevé la Ligue des champions le 31 mai dernier. Une soirée magique pour les joueurs, le staff, les dirigeants et les supporters du Paris Saint-Germain. Mais de l'autre côté, les malheureux vaincus que sont les joueurs de l'Inter, vivent une tout autre expérience. Denzel Dumfries s'est lâché sur son calvaire.

«Parfois, on se réveille à l'improviste et on se demande ce qui s'est passé»

Battu à plate couture contre le PSG en finale de C1 à l'Allianz Arena, Denzel Dumfries s'est a retrouvé goût à la victoire samedi soir pendant la rencontre entre les Pays-Bas et la Finlande (2-0). L'international néerlandais a même marqué. Toutefois, cela ne l'a pas aidé à digérer cette défaite en attestent ses déclarations à la télévision. « Pour être honnête, ce n'est pas facile. Parfois, on se réveille à l'improviste et on se demande ce qui s'est passé. Alors oui, cela reste très difficile à accepter. Ai-je réussi à l'accepter ? Non, absolument pas, je le dis en toute honnêteté. La façon dont les choses se sont déroulées est également très malheureuse. Le PSG nous a été supérieur en tout, sa victoire est méritée. Mais on arrive à ce match en travaillant dur ensemble, nous avions tous les meilleures intentions. Et puis... il n'y a rien qui sort ».