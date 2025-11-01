Le PSG sacré, la revanche de Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant sept ans, Kylian Mbappé a tenté tant bien que mal d'offrir au PSG la première Ligue des champions de son histoire. Ironie du sort, c'est dans la foulée de son départ pour le Real Madrid que le Paris Saint-Germain a réussi là où il ne cessait d'échouer jusque-là. Pour sa deuxième pige à Madrid, Mbappé voit grand.

Le 31 mai dernier, le PSG s'asseyait sur le toit de l'Allianz Arena et par la même occasion : de l'Europe. En effet, le stade du Bayern Munich accueillait la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter. Elle fut largement remportée par le club parisien avec un 5-0, plus gros écart de l'histoire dans une finale de C1.

Ousmane Dembélé et le PSG champions d'Europe Double passeur décisif pour Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la campagne de Ligue des champions. Le trophée collectif tant convoité par son ami Kylian Mbappé parti un an plus tôt au Real Madrid. Ayant reçu en mains propres le Soulier d'or européen vendredi au Santiago Bernabeu, l'attaquant du Real Madrid a partagé son souhait de succéder au PSG.