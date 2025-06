Le PSG sacré : La réaction de Kylian Mbappé filmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG et pourtant, après la victoire en Ligue des Champions, de nombreux regards se sont tournés vers celui qui est désormais au Real Madrid. La réaction du capitaine de l'équipe de France était scrutée de très près et voilà que des images ont été diffusées de Mbappé avec les joueurs du PSG.

Ce lundi soir, les stars du PSG ont rejoint Clairefontaine et l'équipe de France après avoir fêté la victoire en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ont ainsi rejoint Kylian Mbappé et compagnie. Et forcément, les retrouvailles entre le capitaine des Bleus et ses anciens coéquipiers étaient attendues.

Les félicitations de Mbappé aux Parisiens ! La FFF a diffusé des images de l'arrivée des joueurs du PSG à Clairefontaine. On a ainsi pu voir la réaction de Kylian Mbappé. Moqué par beaucoup compte tenu du scénario, le désormais joueur du Real Madrid semblait être ravi pour les Parisiens. Mbappé a notamment chaudement félicité Désiré Doué, héros de la finale face à l'Inter Milan.