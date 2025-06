Mbappé au PSG : La grosse révélation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais pointé du doigt étant donné que le PSG vient de remporter la Ligue des Champions seulement un an après son départ, Kylian Mbappé continue de cristalliser les critiques. Mais de son côté, Daniel Riolo annonce que l’attaquant français n’était pas un problème pour le PSG, et préfère s’acharner sur la politique sportive plutôt sur Mbappé.

Passé par le PSG entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé a décidé de partir en direction du Real Madrid la saison passée afin de remporter la Ligue des Champions. Mais finalement, le capitaine de l’équipe de France vient d’assister, impuissant, au sacre européen du PSG samedi soir contre l’Inter Milan en finale (5-0). Un succès qui accentue, pour beaucoup, les lourdes responsabilités de Mbappé dans les échecs passés du PSG en C1…

« Mbappé n’était pas un problème » Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a assuré la défense de Mbappé face aux attaques des supporters du PSG : « Mbappé n'était pas un problème. En fait, ça dépend du coach et de la politique sportive. Le problème du PSG, ce n'était pas Neymar, ce n'était pas Messi, ce n'était pas Mbappé. C'était de mettre les trois ensemble. Ça n’a jamais parfaitement collé entre Neymar et Mbappé. Le problème, c'est comment tu associes », annonce Riolo, qui refuse donc d’accabler Kylian Mbappé après ce succès historique du PSG.