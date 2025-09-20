Le PSG recale un crack, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant longtemps appartenu au PSG, Xavi Simons s’est finalement engagé en faveur du RB Leipzig en janvier dernier. Si beaucoup spéculaient autour d’un potentiel retour du Néerlandais au sein du club parisien, le joueur de 22 ans n’entrait pas dans les plans des dirigeants parisiens, comme l’a révélé ce vendredi l’agent du joueur, Ali Barat.

Une saga parisienne qui a pris fin l’hiver dernier. Longtemps considéré comme un grand espoir du PSG, Xavi Simons aura finalement confirmé son potentiel en Bundesliga. Prêté au RB Leipzig à partir de l’été 2023, le Néerlandais s’est définitivement engagé en faveur du club allemand en janvier dernier. Mais avec la non-qualification du « RBL » pour la Ligue des Champions, Xavi Simons a décidé de rejoindre Tottenham en Premier League cet été.

« Le PSG n'était pas dans cette phase actuelle de développement » Pourtant, des rumeurs d’un possible retour du milieu offensif de 22 ans au PSG avaient émergé avant son transfert à RB Leizpig. Mais comme confirmé par Ali Barat, l’agent du joueur, ce vendredi, Paris ne comptait plus sur Xavi Simons. « Le PSG n'était pas dans cette phase actuelle de développement des jeunes, même s'il a joué quelques matchs », a confié ce dernier auprès de RMC Sport.