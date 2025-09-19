PSG - Luis Enrique : Le scandale en Espagne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors des deux derniers matches du PSG, contre Lens en Ligue 1 et contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, Luis Enrique n'a pas pris place sur le banc de son équipe pour démarrer la rencontre. Toujours convalescent après sa chute à vélo, l'entraîneur espagnol donnait toutefois ses directives à son adjoint et sa position lui permettait de mieux visualiser les enjeux tactiques. Mais en Espagne, cette situation ne plaît pas car le règlement de la Fédération interdit de faire cela.

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique a réussi à mener son équipe vers les sommets en décrochant la Ligue des champions la saison dernière. L'Espagnol a prouvé qu'il avait un plan tactique efficace et il adopté une nouvelle façon de fonctionner lors des deux derniers matches, un peu forcé par sa blessure. Posté en tribunes lors de la première mi-temps, il peut donner ses instructions à son adjoint Rafel Pol. Mais la presse espagnole n'apprécie guère...

Luis Enrique a trouvé une nouvelle tactique Inspiré par ce que l'on peut voir dans d'autres sports comme le rugby, Luis Enrique a un regard différent sur le match depuis les tribunes et il peut aborder la deuxième mi-temps avec un œil différent. « Je répète ce que j'ai fait au dernier match parce que, d'en haut, je prends beaucoup d'informations que je peux utiliser à la mi-temps » a-t-il même glissé à Canal+ avant le match contre l'Atalanta Bergame. L'entraîneur préfère cette option pour être un peu plus au calme après sa fracture de la clavicule. Mais ce n'est pas du goût de tous...