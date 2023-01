Le PSG recale Leo Messi, il dénonce un scandale

La rédaction

Alors que le PSG affrontait ce lundi soir Pays de Cassel, pensionnaire de Régional 1 en 16e de finale de Coupe de France, Christophe Galtier a décidé de laisser Lionel Messi au repos. Une décision contestée par certains observateurs, mais largement validée par Jérôme Rothen, qui estime que l'Argentin doit être préservé pour les grands rendez-vous à venir.

Christophe Galtier a convoqué toutes les stars de l'effectif parisien pour ce 16e de finale de Coupe de France. Un signe fort qui démontre à quel point le PSG prend très au sérieux cette rencontre de face aux amateurs de Pays de Cassel. Si Kylian Mbappé et Neymar ont été titularisés, Lionel Messi a été laissé au repos. Des critiques ont été émises après cette décision du PSG, de quoi révolter Jérôme Rothen.

«C'est un sur-homme, mais il a ses limites»

Certains observateurs ont critiqué la décision du PSG de laisser au repos Lionel Messi pour ce 16e de finale de Coupe de France, ce qui a révolté Jérôme Rothen : « Je trouve ça totalement scandaleux. Que ce soit Messi ou un autre, quand on joue au football à 35, 36, 37 ans, on ne récupère pas de la même façon. C'est une communication avec l'entraineur, c'est un rapport de confiance. A partir de là, si Messi préfère rester au repos... On lui en demande beaucoup », a d'abord expliqué l'ancien joueur du PSG avant d'ajouter : « C'est un sur-homme, mais il a ses limites. Il va être jugé dans la dernière ligne droite de la saison, au moment où on fait gagner des trophées, et il le fait. Dans ce genre de matchs, on en fait un petit peu moins. Déjà que Messi marche beaucoup et n'en fait pas beaucoup en terme physique - surtout avec l'âge qu'il a (35 ans) - je ne vois pas l'utilité de l'épuiser ».

«Quand Christophe Galtier peut reposer Leo Messi, il a raison de le faire»