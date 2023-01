PSG : Un protégé de Mbappé tourne le dos à la France

Thibault Morlain

Si l'équipe de France regorge de talents, plusieurs joueurs ont fait le choix de représenter une autre sélection. Bi-nationaux, ils ont décidé de dire non aux Bleus et cela continue encore. Voilà d'ailleurs qu'au PSG, l'un des plus grands talents du centre de formation parisien est en train d'échapper à l'équipe de France.

La France, l'Espagne ou la Tunisie... Ismaël Gharbi a le choix concernant sa future sélection nationale. A 18 ans, l'ailier se développe aujourd'hui au PSG, pris par Kylian Mbappé sous son aile, où il a de plus en plus de temps de jeu. Mais ses performances commencent donc à intéresser les sélections nationales. Et à l'heure de faire un choix, Gharbi semble avoir fait le sien.

Mourinho concerné par le mercato du PSG, il donne sa réponse https://t.co/20czBzzwCm pic.twitter.com/Udyit37pos — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

L'Espagne plutôt que la France et la Tunisie

Entre son pays de naissance, celui de sa mère et celui de son père, Ismaël Gharbi pencherait en faveur... de l'Espagne. Déjà sélectionné avec les U18 Français, mais aussi Espagnols, la pépite du PSG fait de plus en plus parler d'elle de l'autre côté des Pyrénées. Et c'est ainsi que ce lundi, AS annonce que Gharbi pourrait être l'un des éléments importants de la Rojita à l'Euro Espoirs à l'été 2023.

Le choix est fait pour Gharbi