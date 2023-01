Messi, Mbappé et Neymar vont souffler, le PSG a son renfort en attaque

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semblerait vouloir voir un renfort offensif débarquer au PSG lorsque le10sport.com vous a affirmé en décembre dernier qu’aucune recrue ne déposera ses valises au Paris Saint-Germain cet hiver. Le PSG semble avoir un plan en interne avec une pépite issue du centre de formation.

Contrairement à l’été au cours duquel Luis Campos s’est particulièrement montré inspiré avec six renforts, le conseiller football du PSG ne prévoit pas de boucler une arrivée avant la clôture du mercato hivernal. C’est en effet l’information exclusive que le10sport.com vous livrait le 14 décembre dernier.

Ismaël Gharbi, la solution aux problèmes du PSG ?

À la dernière intersaison, seul un joueur à vocation offensive a déposé ses valises au PSG en la personne d’Hugo Ekitike. L’attaquant est arrivé en prêt en provenance du Stade de Reims avec une option d’achat obligatoire. Pas de quoi satisfaire Kylian Mbappé qui selon divers médias aimerait voir un attaquant signer en faveur du club parisien autour duquel il pourrait tourner dans le meilleur des cas de figure.

Dans le feuilleton Mbappé, le Real Madrid a menti https://t.co/ng0NS2izUG pic.twitter.com/0XPJDsno49 — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Gharbi a la cote, le PSG ferme la porte à son départ cet hiver