Il flambe à l’OM, ça bouge en coulisses

En grande forme sous le maillot de l'OM, Sead Kolasinac devrait prochainement recevoir une offre de prolongation. Actuellement lié au club marseillais jusqu'en juin prochain, l'ancien joueur d'Arsenal devrait rencontrer son président, Pablo Longoria, dans les prochains jours afin de discuter d'un nouveau contrat. Heureux en France, l'international bosnien pourrait accepter cette offre.

Sead Kolasinac fête un drôle d'anniversaire ce mercredi. Il y a un an jour pour jour, l'international bosnien s'engageait avec l'OM, entraîné alors par Jorge Sampaoli. En grande difficulté à Arsenal, l'arrière gauche avait décidé de se relancer en France, mais tout n'a pas été facile au début. En manque de temps, Kolasinac a eu le plus grand mal à convaincre et à gagner sa place. Mais cette saison est celle de la renaissance pour le joueur de 29 ans. Relancé par Igor Tudor, il a retrouvé une place de titulaire, mais affiche également une étonnante réussite devant les buts.

L'OM veut le prolonger

Buteur face à Lorient samedi dernier, Kolasinac pourrait être récompensé de ses efforts. Alors que son contrat avec l'OM prend fin en juin prochain, le joueur devrait recevoir une offre de prolongation très prochainement. En privé, Pablo Longoria ne tarit pas d'éloges à l'égard de l'arrière gauche. Le président marseillais apprécie son caractère de bosseur, sa polyvalence, mais aussi son expérience selon les informations de RMC Sport.

Une première réunion est prévue dans les prochains jours

A en croire le média, Pablo Longoria aurait prévu de rencontrer Kolasinac dans les prochains jours afin de discuter de son avenir et des termes d'un nouveau contrat. L'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, compte sur l'international bosnien et espère un accord dans ce dossier.

