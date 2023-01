Gros problème au PSG, Neymar et les stars sont visés

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la saison a été marquée par une longue trêve hivernale en raison de la Coupe du monde au Qatar, le Paris Saint-Germain peine à retrouver son meilleur niveau à moins d’un mois du choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich. De quoi forcer Luis Campos et le staff de Christophe Galtier à réagir en interne.

Surpris par le RC Lens (1-3) pour son premier match de l’année 2023, le PSG a de nouveau chuté le week-end dernier sur la pelouse du Stade Rennais (0-1). Les hommes de Christophe Galtier peinent à se montrer sous leur meilleur jour depuis la fin de la Coupe du monde, obligeant l’entraîneur du PSG à remobiliser ses joueurs à moins d’un mois du retour de la Ligue des champions.

Le PSG est encore à la ramasse en Europe https://t.co/YHj6MOOb5N pic.twitter.com/ys73iaIIWj — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

« Si c’est une question de temps, ça urge »

« Si c’est une question de temps, ça urge , alertait Christophe Galtier en conférence de presse le week-end dernier. Je ne vais pas parler d’inquiétude. Mais il doit y avoir une prise de conscience. (…) On peut trouver mille excuses, mille raisons. Mais la Coupe du monde est finie. Même si on a été dispersé, on doit retrouver de la cohésion, du rythme, de l’intensité. On va avoir une dizaine de jours pour travailler la verticalité, la relation technique, l’intensité . »

Des entretiens individuels pour faire réagir les joueurs