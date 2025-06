Le PSG recalé, le coup de poker d’un «magicien»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rayan Cherki aurait pu être de l’équipe gagnante de la Ligue des champions avec le PSG. Le principal intéressé choisissait de ne pas donner suite aux approches du Paris Saint-Germain l’été dernier. Une année s’est écoulée et c’est à Manchester City qu’il s’est engagé. Après une première poussive, les critiques se sont multipliées. De quoi faire réagir Pierre Ménès.

« C’est le meilleur talent naturel que j’ai jamais vu. Un maître absolu, un magicien avec le ballon, un génie ». En interview avec la BBC dernièrement, Ainsley Maitland-Niles ne mâchait pas ses mots au sujet de Rayan Cherki, joueur qu’il a côtoyé l’espace de deux saisons à l’OL jusqu’à son transfert à Manchester City pour 42,5M€ courant juin une année après avoir snobé le PSG. Le meneur de jeu de 21 ans n’a cependant pas signé les meilleurs débuts possibles face au Wydad Casablanca en Coupe du monde des clubs (2-0).

«Ils ne jouent pas forcément avec lui» Ce qui lui a valu bien des critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. De quoi déprimer Pierre Ménès. « Je trouve ça totalement stupide de ne pas avoir l’intelligence de comprendre que passer de l’Olympique Lyonnais à Manchester City, c’est une marche énorme. Effectivement, il n’a pas fait un bon match, mais c’est un joueur que les autres ne connaissent pas et n’ont pas d’affinités avec lui. Ils ne jouent pas forcément avec lui. J’ai vu plusieurs situations et notamment avec Phil Foden qui l’a ignoré ».