PSG : Une star l’annonce, elle ne veut pas aller à Paris !

Vainqueur de la Ligue des champions le mois dernier, le PSG vise la victoire contre Seattle ce lundi soir pour s’assurer une place en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs après une défaite inattendue face à Botafogo. Khvicha Kvaratskhelia est déterminé et veut éviter un retour anticipé dans la capitale.

Après la défaite surprise contre Botafogo (0-1), le PSG doit l’emporter ce lundi soir face à Seattle (21h, heure française) pour rester maître de son destin et ne pas dépendre du résultat de l’Atlético de Madrid face à la formation auriverde pour la qualification en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique sont ambitieux dans cette compétition, à l’instar de Khvicha Kvaratskhelia, qui ne compte pas revenir à Paris au terme de la phase de groupe.

« On n'est pas venus ici pour perdre » « Rentrer à Paris mardi ? Non, on ne pense pas à cela, seulement à jouer le match et à aller sur le terrain, a fait savoir l’international géorgien, rapporté par L’Équipe. Tout le monde sur le terrain veut gagner. On n'est pas venus ici pour perdre. On va sur le terrain pour se battre. On est l'équipe qui a gagné la Ligue des champions, donc nous avons la responsabilité de montrer notre niveau. »