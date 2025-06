Départ de Barcola - PSG : La discussion qui a tout changé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pourtant très réaliste en début de saison, Bradley Barcola a piétiné à l’approche du mercato hivernal, moment où Marco Asensio et Randal Kolo Muani sont partis en prêts. Khvicha Kvaratskhelia est pour sa part arrivé à Paris, engendrant l’incompréhension de Barcola. Une discussion en interne entre les parties concernées au PSG a été cruciale. Explications.

C’était la saison de la confirmation pour Bradley Barcola. La recrue à 50M€ bouclée à l’été 2023 avait démarré l’exercice sur les chapeaux de roues avec 10 réalisations en seulement quelques semaines avant de connaître un passage à vide. Une période délicate qui a notamment coïncidé avec l’émergence de Désiré Doué à la fin de l’année civile 2024… mais aussi avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia pendant le mercato d’hiver.

Barcola surpris du transfert de Kvaratskhelia Un recrutement qui aurait eu le mérite de surprendre Bradley Barcola. C’est du moins ce qu’avance L’Équipe dans son édition du jour. Le quotidien sportif révèle d’ailleurs que l’international français serait même allé jusqu’à partir à la pêche aux renseignements. On lui aurait affirmé en interne que ce virage à 70M€ pris avec Khvicha Kvaratskhelia n’était en aucun cas à prendre comme de la défiance. Pour la simple et bonne raison que Luis Enrique cherchait à mettre la main sur d’autres options dans les couloirs puisque Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Kang-In Lee n’avaient pas vraiment apporté satisfaction.