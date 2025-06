Un grand nom à l'OM : L'annonce troublante

Le mercato bat son plein à l’Olympique de Marseille, avec des nombreux noms qui sont annoncés depuis quelques semaines. Et il y en a un nouveau, puisque les médias italiens ont récemment annoncé que les dirigeants phocéens auraient approché la Juventus, pour se renseigner au sujet de Dušan Vlahović.

L’OM serait sur les traces de Vlahović

Mais l’international algérien pourrait bien se faire doubler dans les prochaines semaines. On a en effet appris ce dimanche que l’OM s’intéresserait à un autre buteur ! Il s’agirait de Dušan Vlahović, international serbe qui est annoncé sur le départ à la Juventus, où son contrat se termine dans un an et où on semble clairement lui préférer Randal Kolo Muani.