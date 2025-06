PSG : Des transferts bouclés en urgence ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Contrairement à l’été dernier, le PSG ne devrait pas faire face aux envies de départ d’une de ses stars. La majorité des cadres a été prolongée et devrait rester au club la saison prochaine. Mais cela ne signifie pas pour autant un mercato calme. Bien au contraire : le club parisien entend renforcer la profondeur de son effectif en ciblant des doublures de qualité. Plusieurs secteurs sont déjà dans le viseur.

« Des postes doivent être doublés », a déclaré Alain Roche, ancien du club, qui insiste notamment sur un secteur : le flanc droit de la défense. « En cas de blessure d’Hakimi, qui disputera la CAN en fin d’année, il vaut mieux enrôler un spécialiste plutôt que d’aligner Neves ou Zaïre-Emery, malgré tout leur dévouement », a-t-il précisé.

Une surprise avec Donnarumma ?

Pour l’instant, peu de noms ont filtré. En revanche, les discussions sont plus avancées en défense centrale. Selon L’Équipe, le PSG serait proche d’un accord avec Illia Zabarnyi (Bournemouth), qui viendrait concurrencer Marquinhos. « Je peux confirmer que même ces dernières semaines, depuis que l'affaire du PSG a été révélée, Chelsea et Newcastle ont de nouveau posé la question, mais on leur a également dit qu'il ne voulait que le PSG. » a confirmé le journaliste anglais Graeme Bayley. Par ailleurs, un nouveau gardien pourrait être ciblé si Gianluigi Donnarumma, toujours réticent à prolonger, venait à quitter le club. La piste menant à Lucas Chevalier (LOSC) serait suivie de près.

