«Pas un caprice» : La punchline lâchée au PSG !

Cela fait maintenant de nombreux mois que le dossier du Parc des Princes est au coeur des discussions. Se heurtant au refus de la mairie de Paris pour racheter le stade, le PSG serait désormais décidé à s’en aller pour déménager dans l’enceinte qu’il veut construire. Alors que cela est décrit par certains comme un caprice du PSG, la réponse parisienne a été très claire.

Alors que l’histoire du PSG est liée au Parc des Princes, cela pourrait prochainement ne plus être le cas. En effet, se sentant trop à l’étroit dans son stade, le club de la capitale veut l’agrandir, mais veut en être propriétaire avant de faire les travaux. Problème, ça bloque entre le PSG et la maire de Paris pour la vente de l’enceinte sportive. C’est alors parti en clash entre les deux camps et c’est alors que Nasser Al-Khelaïfi en a eu assez, lançant ainsi le projet pour faire déménager le PSG dans son propre stade dont la construction pourrait démarrer prochainement.