PSG : Ce qu’il faut savoir sur Seattle Sounders, le prochain adversaire au Mondial des Clubs

Pour son dernier match de poules du Mondial des Clubs, le PSG affronte ce lundi (21h) l’équipe américaine des Seattle Sounders. Un adversaire méconnu qui s’appuie sur un palmarès solide et un public de folie. Présentation.

Les Sounders de Seattle est un club fondé en 1994. La MLS étant une ligue fermée, sans relégation ni promotion, Seattle n’obtient sa place dans l’élite américaine qu’en 2009 lors du projet d’expansion de la ligue. Depuis, les Sounders se sont fait un beau palmarès : Vainqueurs du championnat américain à deux reprises en 2016 et 2019, c'est la 3e franchise la plus titrée en US Open Cup, la coupe des États-Unis, avec 4 éditions remportées en 5 ans au début des années 2010. Seattle a même déjà été un champion continental ! En 2022, ils remportent la Ligue des Champions de la CONCACAF. Cette victoire leur donne une place à la Coupe du Monde des Clubs 2022 et au nouveau format de 2025.

Une histoire pleine de rebondissements

Sur le logo des Sounders, on peut voir la date 1974. Cette année représente l’année de fondation des premiers Seattle Sounders, une franchise qui disparaît en 1983. 11 ans plus tard, une nouvelle équipe reprend ce nom, c’est la deuxième naissance du club. Entre 1994 et 2009, Seattle remporte 2 fois la USL First Division et 2 fois la Cascadia Cup, une coupe où s’affrontent Seattle, Vancouver et Portland, les 3 équipes du nord-ouest des États-Unis (Vancouver est au Canada mais très proche des deux autres villes). Les Sounders ont vu passer de jolis noms, notamment Clint Dempsey, passé par Fulham et Tottenham, il a joué plus de 250 matchs de Premier League et 30 matchs de Ligue Europa et Obafemi Martins. Le Nigérian qui a joué entre autres à l’Inter et à Newcastle, a porté les couleurs des Sounders entre 2013 et 2015.

Par Laszlo AUBOURG PHEMIUS