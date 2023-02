Le PSG pousse un coup de gueule après l’OM

La rédaction

La défaite du PSG face à l’OM a beaucoup marqué les hommes de Christophe Galtier. Ce match, qui était l'une des dernières échéances avant la rencontre de Ligue des Champions face au Bayern Munich (14 février), a davantage confirmé les doutes existants pour le PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s’est exprimé sur les carences des siens.

Dominés face à l’OM mercredi, les joueurs du PSG ont pris l’eau dans de nombreux secteurs de jeu. Après la rencontre, c’est le capitaine Marquinhos qui était monté au créneau pour tenter d’alerter ses coéquipiers : « C’est le moment de fermer notre bouche, continuer à travailler. On doit s’améliorer si on veut gagner des titres cette saison » . Ce vendredi, c’est Christophe Galtier qui en a remis une couche lors de la conférence de presse avant le match face à Monaco (samedi à 17h).

« On a perdu la bataille du milieu », le terrible constat de Galtier

L’entraîneur du PSG s’est notamment exprimé sur l’un des gros points faibles de son équipe depuis quelque temps : le milieu de terrain, un secteur de jeu qui a coulé contre l'OM mercredi soir : « On a perdu une chose importante à force d'être dans la possession de balle. On a perdu la bataille du milieu. On ne peut pas subir autant de duels perdus dans une rencontre. On connaît l'importance d'un match contre l'OM. On a perdu énormément de duels. C'est bien beau de vouloir jouer, et on doit jouer. Mais la bataille du milieu est indispensable au très haut niveau » .

Galtier remonte les bretelles des siens