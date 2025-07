Le PSG perd deux joueurs, l'incroyable réaction !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi lors de sa victoire face au Bayern Munich, le PSG a fini la rencontre à 9 puisque deux joueurs ont été expulsés. En effet, Willian Pacho et Lucas Hernandez ont dû quitter la pelouse en fin de rencontre. Un point négatif pour le PSG qui sera privé de deux défenseurs pour affronter le Real Madrid. Mais ces deux expulsions n'ont pas semblé perturber Marquinhos.

Coupables de grosses fautes, Willian Pacho et Lucas Hernandez ont vu l'arbitre de la rencontre leur adresser un carton rouge. Les deux défenseurs seront donc absents de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich. Leur sortie aurait pu coûter très cher au PSG en fin de match qui a tenu bon. Marquinhos a félicité de son équipe de cet état d'esprit.

La belle réaction du PSG Privés de Willian Pacho à la 82ème minute, le PSG a dû résister avant de perdre Lucas Hernandez 10 minutes plus tard. « Les cartons rouges, ce sont toujours des petites erreurs à régler. Mais après les expulsions, j'ai regardé mes coéquipiers et j'ai vu tout le monde dire "OK, on va défendre jusqu'au bout", là j'étais sûr qu'on allait gagner » révèle Marquinhos au micro de DAZN.