Le PSG n’en veut plus, il rêve des États-Unis !

Du côté du PSG, Randal Kolo Muani n’est plus en odeur de sainteté. C’est le constat que l’on peut tirer de ses dernières semaines sous la houlette de Luis Enrique avant son prêt à la Juventus au mois de janvier, précédent l’actuel à Tottenham. Blacklisté à Paris, Kolo Muani s’est installé à Londres qu’il considère comme une escale pour les États-Unis. Explications.

La dernière sélection de Randal Kolo Muani (26 ans) remonte au 8 juin dernier pour le match de la 3ème place contre l’Allemagne en Ligue des nations (2-0). Depuis, l’international français n’a plus porté le maillot de l’équipe de France en trois rassemblements. Et ce, en raison d’un manque de préparation pour septembre dû à son prêt tardif à Tottenham, d’une blessure à la cuisse en octobre et d’un coup à la mâchoire en ce mois de novembre.

«A partir du moment où Randal est opérationnel» Pourtant, bien que des attaquants aient émergés avec les Bleus depuis dont Hugo Ekitike et Jean-Philippe Mateta, la place de Randal Kolo Muani dans l’avion pour l’Amérique du nord et la Coupe du monde 2026 (21 juin - 19 juillet) n’est pas pour autant remise en question pour le moment. « A partir du moment où Randal est opérationnel, il me paraît logique qu’il soit là ». Voici le message qu’a tenu à faire passer Didier Deschamps au sujet de son attaquant.