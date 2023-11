Le PSG lui a fait vivre un calvaire, il raconte

Jean de Teyssière

Le match entre Rennes et le PSG a laissé des traces chez certains joueurs, même longtemps après. C'est notamment le cas d'Enzo Le Fée. Le transfuge du FC Lorient joue sa première saison sous le maillot rennais et a voulu trop en faire face au PSG. Il qualifie son match de catastrophique et depuis, il enchaînait les mauvaises prestations. Mais il va désormais mieux.

Il est compliqué de jouer face à une équipe comme le PSG. Certains joueurs semblent avoir même du mal à se remettre de leur rencontre face au club de la capitale. Les entraîneurs doivent alors remobiliser leurs hommes, pour ne pas qu'ils sombrent encore un peu plus. C'est sans doute ce qu'a réussi à faire Bruno Génésio, l'entraîneur rennais.

«J’étais dans une période difficile, où tout ce que je tentais ne réussissait pas…»

Interrogé par Ouest France, le jeune milieu de terrain rennais de 23 ans, Enzo Le Fée, explique qu'il est déçu de ses performances depuis son arrivée à Rennes : « Oui (il se sent mieux, ndlr), j’étais dans une période difficile, où tout ce que je tentais ne réussissait pas… J’ai eu beaucoup de soutien de la part des joueurs, du staff, de l’entraîneur surtout. Cela m’a fait du bien. »

