Le PSG l’écœure, il veut tourner la page

L’Atlético de Madrid, après une lourde défaite face au Paris SG (4-0) lors de la première journée de la Coupe du monde des clubs, se prépare à affronter les Sounders de Seattle. Diego Simeone, déterminé à tourner la page après la claque, insiste sur l'importance de se concentrer sur le prochain défi.

L’ Atlético de Madrid a débuté la Coupe du monde des clubs par une claque, le PSG l’emportant largement face aux hommes de Diego Simeone (4-0) qui n’ont désormais plus le droit à l’erreur. Alors que le club parisien affrontera Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Atletico défiera quelques heures plus tôt (minuit heure française) Seattle , avec la volonté de tourner la page.

« On n'a pas le temps de s'arrêter et de réfléchir »

Interrogé en conférence de presse, Diego Simeone a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait plus penser à la déroute face au PSG. « Comment va l’équipe ? Bien, sachant que l’adversaire était supérieur à nous, acceptant le fait qu'il était meilleur en termes de jeu et par des situations du match qui ne nous ont pas favorisés à un moment ou à un autre. C'est une compétition très courte, on n'a pas le temps de s'arrêter et de réfléchir, nous nous concentrons sur le prochain adversaire que nous allons affronter et nous nous préparons de la meilleure manière possible », a confié l’Argentin.