Le PSG annonce un problème !

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde des clubs, le PSG de Luis Enrique a étrillé l'Atlético de Madrid. Ce vendredi matin, le club de la capitale a rendez-vous avec Botafogo. Avant ce duel contre l'écurie brésilienne, Gonçalo Ramos a avoué que la chaleur des Etats-Unis était difficile à supporter.

Auréolé de son tout premier titre en Ligue des Champions , le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va tenter de réussir un quintuplé historique cette saison. Ayant également remporté la Ligue 1 , la Coupe de France et le Trophée des Champions, l'écurie rouge et bleu espère soulever la Coupe du Monde des clubs le 13 juillet.

Lors du dernier point presse du PSG , Gonçalo Ramos a annoncé la couleur avant le duel face à Botafogo , programmé ce vendredi à 3 heures du matin. Et le numéro 9 de Luis Enrique a avoué que les conditions météorologiques des Etats-Unis étaient un handicap pour ses coéquipiers et lui.

«C'est dur de jouer avec cette chaleur»

« Vous pouvez le voir, ici, l’entraînement c’est magnifique ! Tout le monde profite et avec le soleil, c’est encore plus agréable de travailler. On est réunis tous ensemble pour travailler, pour gagner. Je me sens bien, le groupe va bien, même si c’est dur de jouer avec cette chaleur », a confié Gonçalo Ramos, buteur du PSG, dans des propos rapportés par Le Parisien.