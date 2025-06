PSG - Botafogo : De qui Paris doit-il se méfier ?

La rédaction

Après leur victoire écrasante contre l’Atlético de Madrid (4-0), les champions d’Europe en titre affrontent le club brésilien de Botafogo (vendredi, 3h heure de Paris), récent vainqueur de la Série A brésilienne et de la Copa Libertadores. L’équipe de Luis Enrique doit faire attention à ne pas arriver trop confiance car Botafogo possède quelques joueurs qui pourraient lui poser problème.

Tout d’abord, la valeur sure de la formation brésilienne, le gardien John Victor. Le portier de 29 ans sort d’une saison extraordinaire où il a été élu meilleur joueur du championnat, une récompense rarement attribuée aux gardiens. Grâce à lui, Botafogo a terminé la saison avec la meilleure défense et seulement 29 buts encaissés en 38 matchs et 16 clean sheets. Victor excelle sur sa ligne mais il est aussi très bon au pied dans un rôle de « gardien libéro ». Lors de ce début de saison 2025, il repart sur sa bonne lancée et a déjà 6 matchs sans but encaissé sur les 11 premières journées de championnat. Formé à Santos, le gardien n’a jamais réussi à s'imposer durablement dans le club de Pelé. Il a joué 28 matchs en plus de 3 ans et fini par être prêté à l’Internacional Porto Alegre sur la première partie de la saison 2023, là-bas il joue 14 matchs avant de tenter l’aventure européenne, encore en prêt, au Real Valladolid cette fois. Il joue 12 matchs en fin d’année 2023 et à son retour au Brésil en janvier 2024, il est transféré à Botafogo. Malgré une blessure à l’ischio qui l’écarte des terrains pendant deux mois dès son arrivée, il se fait vite sa place dans le 11 et ses performances en championnat et sur la scène continentale, impressionnent le monde entier. A l’hiver 2024, des clubs anglais contactent le joueur. Manchester United s’intéresse fortement à lui pour remplacer un Onana en méforme mais le club mancunien fait finalement confiance au turc Bayindir, arrivé 6 mois plus tôt. Tottenham aussi le voulait en doublure de Vicario mais le transfert ne s’est finalement pas fait. Avec son premier match satisfaisant en Coupe du Monde des Clubs face aux Seattle Sounders, Victor pourrait bien faire parler de lui contre le PSG et tout au long de la compétition.

Marlon Freitas (milieu de terrain, 30 ans) Plus haut sur le terrain, on retrouve le capitaine de Botafogo : Marlon Freitas. Milieu défensif de 30 ans. Formé à Fluminense, le Brésilien enchaîne les prêts aux États-Unis, en Slovénie et en Série B brésilienne. En 2020, il signe librement à l’Atlético Goianiense qui vient d’être promu en première division. Là-bas il s’impose comme titulaire et même en tant que capitaine à seulement 25 ans et mène son équipe à la victoire dans la coupe régionale de Goias. Après 3 bonnes saisons entachées par une relégation à la fin de son passage, il est transféré librement à Botafogo avant le début de saison 2023. Après une année plus que réussie, Freitas profite de la montée en puissance de John Victor dans les cages pour prendre le brassard de capitaine jusque-là attribué au gardien Fernandez, relégué sur le banc. Freitas a des statistiques honorables -le milieu compte 2 buts et 9 passe dé en 2024- mais c’est dans le jeu qu’il est très important pour son équipe : solide défensivement, il commet peu de fautes et avec le ballon il est l’un des joueurs qui fait le plus de passes progressives que ce soit en contre-attaque où dans n’importe quelles situations de jeux, le Brésilien se retrouve souvent à faire monter le bloc rapidement grâce à des passes longues qui cassent les lignes. Jamais sélectionné dans les équipes jeunes du Brésil, Marlon rêve toujours d’équipe nationale. Selon lui : « Une performance solide à la Coupe du Monde des Clubs » pourrait lui ouvrir les portes de l’équipe d’Ancelotti. Et dans un groupe brésilien pas encore exactement défini, qui n’a pas convaincu lors du dernier rassemblement, Freitas pourrait avoir un rôle à jouer d’ici la Coupe du Monde 2026.