Dembélé : Le pari très risqué du PSG !

A la suite d'un clash, Luis Enrique a décidé de se passer des services d'Ousmane Dembélé pour le premier duel face à Arsenal en 2024-2025. Après cet épisode, le numéro 10 du PSG a mené les siens vers un sacre en Ligue des Champions. D'après Daniel Riolo, cette prise de bec entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé a été marquante dans la saison parisienne.

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo est revenu sur ce litige entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé . A en croire le journaliste de RMC Sport, il y a eu un avant et un après cet épisode dans la saison du PSG .

«La révolution, elle vient de là»

« Le plus gros de ce qui s’est passé au PSG cette année, c’est à partir du moment où, à quitte ou double, Luis Enrique a pris Dembélé à part, et avait soit le choix d’adhérer à son discours ou non. La révolution, elle vient de là », a jugé Daniel Riolo. Après ce clash avec Luis Enrique, Ousmane Dembélé s'est métamorphosé, et le PSG est allé chercher la toute première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai. Heureusement pour le club de la capitale, l'international français a réagi de la bonne manière.